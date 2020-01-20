Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» (видео) - Советский спорт
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20 января 2020 06:13ХоккейНечаев Юрий

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» (видео)

«Айлендерс» потерпели третье поражение подряд.

«Каролина» по буллитам обыграла «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Второй звездой матча был признан российский нападающий хозяев Андрей Свечников, забросивший шайбу в первом периоде. Для россиянина этот гол стал 19-м в сезоне.

Вратарь гостей Семен Варламов участия в матче не принимал.

Команды расположились на соседних строчках в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» занимают пятую позицию, имея в активе 61 очко, «Харрикейнз» - шестые (59).

22 января «Островитяне» сыграют в гостях против «Рейнджерс», а «Каролина» примет «Виннипег».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Айлендерс» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Свечников, 6 — Ли, 40.
Победный буллит: Уильямс.

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