Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Айлендерс» (видео) «Айлендерс» потерпели третье поражение подряд.

«Каролина» по буллитам обыграла «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Второй звездой матча был признан российский нападающий хозяев Андрей Свечников, забросивший шайбу в первом периоде. Для россиянина этот гол стал 19-м в сезоне.

Вратарь гостей Семен Варламов участия в матче не принимал.

Команды расположились на соседних строчках в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» занимают пятую позицию, имея в активе 61 очко, «Харрикейнз» - шестые (59).

22 января «Островитяне» сыграют в гостях против «Рейнджерс», а «Каролина» примет «Виннипег».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Айлендерс» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Свечников, 6 — Ли, 40.

Победный буллит: Уильямс.