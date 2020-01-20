Кейн признан первой звездой дня в НХЛ Лига назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой дня признан нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.

В матче против «Виннипега» (5:2) форвард сделал результативную передачу и набрал 1000-е очко в карьере в НХЛ.

Джастин Уильямс из «Каролины» стал второй звездой.

Нападающий реализовал победный буллит в игре против «Айлендерс» (2:1 Б).

Третьей звездой назван форвард «Коламбуса» Оливер Бьоркстранд, оформивший дубль в матче с «Рейнджерс» (2:1).