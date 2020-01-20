Шестеркин - о поражении от «Коламбуса»: Я мог сыграть лучше Сегодня команда из Нью-Йорка проиграла «Коламбусу».

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями после матча против «Коламбуса».

«Я мог сыграть и лучше, а мы должны были выигрывать. Я очень расстроен, но нам надо двигаться дальше», - цитирует Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» на своем льду проиграли «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

В составе гостей дубль оформил Оливер Бьоркстранд.

Ворота хозяев защищал Шестеркин. Голкипер отразил 29 из 31 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. Артемий Панарин результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков очков не набрал и заработал показатель полезности «+1».

«Блю Джекетс» набрали 60 очков и занимают шестое место в таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» - 13-е (50).

22 января клуб из Нью-Йорка на своем льду примет «Айлендерс», а днем позже «Коламбус», также на своей площадке, сыграет с «Виннипегом».