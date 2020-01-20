Хелльберг, Войнов и Ткачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ Лига назвала имена лучших хоккеистов минувшей недели в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Магнус Хелльберг из СКА.

В двух матчах недели голкипер одержал две победы (в том числе одну - на ноль) и пропустил всего одну шайбу.

Вячеслав Войнов из «Авангарда» стал лучшим защитником.

Хоккеист набрал 4 (0+4) очка и помог своей команде одержать три гостевые победы.

Лучшим нападающим назван Владимир Ткачев (СКА), набравший 5 (3+2) очков в двух матчах недели.

Лучшим новичком признан Дмитрий Шугаев из «Северстали».

Голкипер одержал одну победу в двух матчах и пропустил лишь две шайбы, отразив 93,33 % бросков по своим воротам.