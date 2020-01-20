Брэндон Саад: С возрастом Кейн становится все лучше и лучше Форвард «Чикаго» набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

Форвард «Чикаго» Брэндон Саад после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:2) высказался о своем партнере Патрике Кейне, набравшим 1000-е очко за карьеру в лиге.

«Он входит в число элитных игроков, – приводит слова 27-летнего американца официальный сайт лиги. – Он один из тех немногих, кому под силу добиться такого. Могу сказать о нем только хорошее. Особенный хоккеист, и с возрастом он становится все лучше и лучше. С ним очень приятно играть».

Отметим, что Кейн набрал 1000-е очко, поучаствовав в комбинации, которую Саад завершил голом.

31-летний американец, выбранный «Чикаго» под первым номером на драфте 2007 года, проводит 13-й сезон в клубе. Теперь на его счету 1000 (380+620) очков в 953 матчах в лиге.