Жерар Галлан – об увольнении из «Вегаса»: Полторы недели назад я мог стать тренером на Матче звезд Канадец тренировал «золотых рыцарей» с первого сезона клуба в НХЛ.

Бывший главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан высказался о своем увольнении из клуба.

«Я расстроился и удивился, – приводит слова канадца официальный сайт лиги. – Но я понимаю, что это бизнес, и иногда приходится что-то менять.

Полторы недели назад мы занимали первое место в дивизионе, а я мог стать тренером на Матче звезд, но затем наша команда потерпела четыре поражения подряд, и все изменилось».

Напомним, Галлан тренировал «Вегас» с 2017 года, когда команда дебютировала в НХЛ. В 213 матчах «золотые рыцари» одержали 118 побед и потерпели 95 поражений, из них 20 – в овертайме и по буллитам. В первом сезоне «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли, а прошлой весной проиграл в первом раунде плей-офф.

Ранее Галлан работал в НХЛ с «Коламбусом» и «Флоридой».