Джастин Уильямс – о возобновлении карьеры: В животе у меня порхали бабочки Канадец провел первый матч в сезоне и принес «Каролине» победу над «Айлендерс».

Форвард «Каролины» Джастин Уильямс поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:1 Б), который стал первым для него после возобновления карьеры.

«Если честно, то я нервничал весь матч, – приводит слова 38-летнего канадца официальный сайт лиги. – В животе у меня порхали бабочки, но я себя успокаивал.

Я сыграл уже 1200 таких матчей. Было здорово. Думаю, что первые пару игр я проведу на адреналине. А затем форма станет лучше, и играть будет легче».

Напомним, Уильямс провел в «Каролине» два предыдущих года, а в сентябре объявил о том, что приостановил карьеру. 7 января форвард подписал с клубом контракт до конца сезона на 700 тысяч долларов.

Добавим, что в матче с «Айлендерс» на счету Уильямса решающий буллит.