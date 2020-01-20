Сергей Исаков: После следующего сезона будем думать о переезде Подколзина в НХЛ В 2019 году на драфте Подколзин был выбран в первом раунде под десятым номером командой «Ванкувер Кэнакс».

Хоккейный агент Сергей Исаков, клиентом которого является нападающий СКА Василий Подколзин, рассказал о возможном переезде россиянина в НХЛ.

– У Васи все четко, нет никаких подводных течений. У нас контракт со СКА на этот и следующий сезон. А по окончанию следующего сезона уже будем думать. Посмотрим, в какой форме он будет находиться, какие у него будут пожелания, также будут учитываться пожелания СКА и «Ванкувера». Он сейчас играет хорошо, свою роль в первой команде выполняет. Все довольны его развитием, – цитирует Исакова Sport24.ru.

Отметим, что Подколзин в составе молодежной сборной России стал серебряным призером прошедшего чемпионата мира в Чехии.

В этом сезоне на счету 18-летнего форварда 17 матчей в КХЛ – результативными действиями он пока не отметился.