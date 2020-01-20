Дэвид Куинн: Неприемлемо пропускать выход «три в два» за 27 секунд до конца «Рейнджерс» проиграли в концовке «Коламбусу».

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался о причинах поражения от «Коламбуса» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пропускать выход «три в два» за 27 секунд до конца неприемлемо, – приводит слова Куинна официальный сайт лиги. – Мы допустили очень плохую смену. Хотя до этого играли здорово. Очень грустно, но нам надо оставить это в прошлом и готовиться ко вторнику».

Отметим, что победный гол форвард «Коламбуса» Оливер Бьоркстранд забил за 27 секунд до конца третьего периода.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин проводил свой третий матч в НХЛ и потерпел первое поражение, отразив при этом 29 из 31 броска.

В следующем матче 21 января «Рейнджерс» сыграют дома с «Айлендерс».