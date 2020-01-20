Никита Сошников – о переходе в «Салават»: Не был уверен, что на меня рассчитывают в СКА Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, что может вернуться в НХЛ, если получит хорошее предложение.

– Я догадывался, что меня, скорее всего, обменяют из СКА в «Салават». Почти год не играл, а в Питере огромная конкуренция. Не был уверен, что на меня рассчитывают. У СКА свои амбиции, у меня была своя жизненная ситуация. Понимал, что наши пути разойдутся. После переезда как будто вдохнул глоток свежего воздуха. Сейчас хочу приносить пользу «Салавату Юлаеву», а дальше видно будет. Уверен, что все, кто вернулся, думают о том, чтобы вновь вернуться в НХЛ. Если будет хорошее предложение, надо пробовать, – цитирует Сошникова сайт «Матч ТВ».

Напомним, что с 2015-го по 2019-й год Сошников выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз» – всего на его счету 87 матчей в НХЛ – он отметился восемью шайбами и восемью ассистами.

В этом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 47 играх, набрав 37 (19+18) очков по системе «гол+пас». «Салавату Юлаев» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 52 очка.