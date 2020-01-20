Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ Россиянин оформил хет-трик в ворота «Айлендерс».

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назван лучшим игроком недели в НХЛ.

Россиянин набрал восемь очков в трех матчах, отметившись двумя хет-триками подряд – с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) и «Нью-Джерси Девилз» (5:2).

Напомним, что Овечкин в игре с «Айлендерс» забил свой 692-й гол за карьеру в НХЛ. По этому показателю он догнал Стива Айзермана и вышел на девятое место за всю историю турнира.

Вторая звездой стал вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин, выигравший со своей командой три матча из трех – его средний процент отраженных бросков – 98,2 .

Третьей звездой был выбран нападающий «Чикаго Блэкхокс» Джонатан Тэйвс, набравший 9 очков (3+6) в четырех матчах.