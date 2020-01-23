«Йокерит» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» (видео) Хоккеисты «Йокерита» в овертайме одержали победу над «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе финской команды заброшенными шайбами отметились Мика Ниеми (15-я минута), Петер Регин (28) и Сами Леписте (60), у дальневосточного клуба отличились Олег Ломако (14), Иван Силаев (24) и Маркус Юнг (49).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Леписте (64).

После этой игры «Йокерит» набрал 67 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» с 50 очками занимает на «Востоке» девятое место.

В следующем матче «Йокерит» на своем льду примет «Куньлунь», а «Адмирал» дома встретится с ЦСКА.