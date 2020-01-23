Московское «Динамо» обыграло «Витязь», прервав серию из трех поражений (видео)

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Витязь» завершился со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Форвард динамовцев Вадим Шипачев реализовал большинство на 25-й минуте, на что «Витязь» ответил голом Куинтона Хаудена на 42-й.
Команда Владимира Крикунова вырвала победу в самой концовке встречи. На 57-й минуте Михал Чайковски забросил победную шайбу, а за 25 секунд до конца основного времени Микс Индрашис поразил пустые ворота «Витязя».
Прервав серию из трех поражений, «Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции, имея 67 очков после 52 встреч и опережая «Йокерит» по количеству побед в основное время.
«Витязь» занимает седьмое место, набрав 56 очков в 50 встречах.
25 января «Витязь» сыграет дома с «Локомотивом».
28 января московское «Динамо» примет нижегородское «Торпедо».
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