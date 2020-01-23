Игорь Никитин: С первым голом ЦСКА повезло, что позволило играть по ситуации Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:3).

- Думаю, была равная игра. С первым голом нам повезло, что позволило играть по ситуации. Спецбригады сегодня имели важное значение. Гол в пустые ворота довёл игру до победы. Мы довольны, готовимся дальше.

Травмированные Телегин, Вей, Григоренко и Светлаков? Иван Телегин прооперирован, сроки восстановления очень длинные. А остальные игроки уже вот-вот начнут с нами тренироваться. Возможно, кто-то сыграет с «Сибирью», - передает слова Никитина пресс-служба «Локомотива».

Добавим, что после этой игры ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 78 очков в 51 матче. В следующем матче москвичи сыграют дома с «Сибирью».