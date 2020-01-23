Боб Хартли: Нужно всегда находить в себе силы для камбэка Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу команды в домашнем матче против «Сочи» (5:2).

– «Сочи» заслуживает безусловно похвалы. В первом периоде они просто «летали», полностью доминировали и если бы не усилия Эмиля Гарипова, то счет был бы далеко не 0:1. Во втором периоде гол, который забросил Манухов, придал нам энергии, жизнь на скамейке возобновилась, и мы пошли вперед.

Третий период сегодня у нас был лучшим и это та игра, которую должен демонстрировать «Авангард». Это была настоящая наша команда: мы поддерживали друг друга, здорово передвигали шайбу по площадке, принимали грамотные решения, очень важные шайбы забросили. Это была хорошая победа, когда мы вернулись с 0:2. Нужно всегда находить в себе силы для камбэка. Мы сумели сегодня это сделать и одержать победу, - цитирует Хартли пресс-служба «Сочи».

После этой игры «Авангард» занимает первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 72 очка. Следующим соперником омского клуба станет магнитогорский «Металлург».