Дмитрий Квартальнов: В жизни всегда идти до конца, даже в самых безысходных моментах Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2 Б).

− Хорошая, интересная игра – она держала в напряжении до буллитов. Я в раздевалке сказал, что надо в жизни всегда идти до конца, даже в самых безысходных моментах, быть честными с командой, с собой и с болельщиками. Никогда не знаешь, когда что-то получишь обратно. Вроде такой гол последний, и – бум! – все перевернулось. Опять же, ребята молодцы – мелочь, но очень значимая, − передает слова Квартальнова пресс-служба казанской команды.

После этой победы «Ак Барс» набрал 72 очка и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанская команда сыграет против «Автомобилиста».