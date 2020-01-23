Николай Цулыгин: Что сказать по игре с «Ак Барсом» – боевой матч с обилием моментов и борьбы Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).

− Что сказать по игре – очень интересный, боевой матч с обилием моментов и борьбы. Такая игра, которая и должна быть между хорошими соперниками. Команда выкладывалась полностью, к сожалению, не смогли выиграть опять по буллитам, − передает слова Цулыгина пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 55 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче фимцы встретятся с «Барысом».