Защитник «Коламбуса»: Панарин - лучший атакующий хоккеист, с которым я когда-либо играл Россиянин два года выступал за «Блю Джекетс».

Защитник «Коламбуса» Сет Джонс поделился воспоминаниями об игре в одной команде с российским нападающим Артемием Панариным.

«Могу совершенно искренне сказать, что Панарин - лучший атакующий хоккеист, с которым я когда-либо играл. Он помогает всем добиваться успеха, будь то на контратаке или на выходе из своей зоны. Его постоянный приоритет - придумать как можно более удобный ход для партнера. Его передачи по воздуху всегда идеальны. Умнейший игрок», - цитирует Джонса пресс-служба НХЛ.

Напомним, Панарин играет в НХЛ с 2015 года. До 2017 года хоккеист играл за «Чикаго», после чего перешел в «Коламбус», за который выступал до 2019 года.

В текущем сезоне в играх за «Рейнджерс» россиянин набрал 68 (26+42) очков и занимает пятое место в гонке бомбардиров НХЛ.