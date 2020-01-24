Шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо» Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (4-я минута), Богдан Потехин (13) и Андрей Нестрашил (41), у нижегородцев точным броском отличился Виктор Шахворостов (28).

Отметим, что Мозякин забросил свою 400-ю шайбу в КХЛ.

Легенда #10.



Сергей Мозякин – первый хоккеист в истории КХЛ, забросивший 400 шайб! pic.twitter.com/dOBwjz20tR — КХЛ (@khl) January 24, 2020

После этой игры «Металлург» набрал 55 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо», имея в активе 56 очков, занимает на «Западе» шестое место.

В следующем матче магнитогорская команда в гостях сыграет против «Авангарда», а клуб из Нижнего Новгорода на выезде встретится со СКА.