Шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо» - Советский спорт
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24 января 2020 21:12Хоккей

Шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо»

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (4-я минута), Богдан Потехин (13) и Андрей Нестрашил (41), у нижегородцев точным броском отличился Виктор Шахворостов (28).

Отметим, что Мозякин забросил свою 400-ю шайбу в КХЛ.

После этой игры «Металлург» набрал 55 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо», имея в активе 56 очков, занимает на «Западе» шестое место.

В следующем матче магнитогорская команда в гостях сыграет против «Авангарда», а клуб из Нижнего Новгорода на выезде встретится со СКА.

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