Илья Воробьев: В матче с «Торпедо» мы практически полностью выполнили установку Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о победе над «Торпедо» (3:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хорошая игра, в которой мы практически полностью выполнили установку. Разве что во втором периоде нас слегка «поджали», но там были нюансы со сменами, это нормальное явление. А в целом ребята молодцы, здорово отработали, - приводит слова Воробьева пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что после этой игры «Металлург» набрал 55 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции