Дэвид Немировски: Мы имели шансы сравнять счет в матче с «Металлургом»

- К сожалению, мы плохо двигались в первом периоде. Во втором и третьем периоде мы добавили, но «0:2» в первом периоде стало решающим моментом для всей игры. Мы имели шансы сравнять счет, но соперник тоже хорошо играл, - цитирует специалиста пресс-служба нижегородского клуба.
Добавим, что после этой игры «Торпедо», имея в активе 56 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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