Николай Заварухин: В матче с «Нефтехимиком» пропустили ненужные голы, да и удаления были ненужные - Советский спорт
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24 января 2020 23:25Хоккей

Николай Заварухин: В матче с «Нефтехимиком» пропустили ненужные голы, да и удаления были ненужные

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин – о поражении в матче против «Нефтехимика»

- Наверное, сегодня, можно сказать, проспали первый период. И нам залетало все, что возможно было. Неудачное начало. Немного недоработали, точнее недоработали на своем пятаке. Пропустили ненужные голы, да и удаления были ненужные. Дальше должны были исправить ситуацию, но довольно-таки большой был разрыв в счете, - приводит слова специалиста пресс-служба нижнекамского клуба.

Добавим, что следующим соперником «Сибири» станет ЦСКА.

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