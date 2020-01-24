Уэйн Гретцки: На мой взгляд, у Овечкина есть по-настоящему реальный шанс догнать меня Легендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки надеется, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить его рекорд по заброшенным шайбам (894) за карьеру в НХЛ .

- Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять. Я очень горжусь тем, чего добился. Сделать то, что сделал я, очень тяжело. И очень трудно делать, то что он показывает сейчас. Но, на мой взгляд, у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня. Нужны две вещи: оставаться здоровым и быть прирожденным голеадором. Он полностью отдается игре и остается здоровым. А также нужно играть в хорошей команде - и он играет в хорошей команде. Я добился успеха благодаря тому, что играл с хорошими партнерами. Он тоже играет с хорошими партнерами, и это объективно помогает, - цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.

Напомним, что на счету 34-летнего российского форварда 692 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин занимает девятое место в НХЛ, догнав списке лучших снайперов в истории лиги Стива Айзермана.