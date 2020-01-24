Уэйн Гретцки: На мой взгляд, у Овечкина есть по-настоящему реальный шанс догнать меня

- Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять. Я очень горжусь тем, чего добился. Сделать то, что сделал я, очень тяжело. И очень трудно делать, то что он показывает сейчас. Но, на мой взгляд, у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня. Нужны две вещи: оставаться здоровым и быть прирожденным голеадором. Он полностью отдается игре и остается здоровым. А также нужно играть в хорошей команде - и он играет в хорошей команде. Я добился успеха благодаря тому, что играл с хорошими партнерами. Он тоже играет с хорошими партнерами, и это объективно помогает, - цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.
Напомним, что на счету 34-летнего российского форварда 692 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин занимает девятое место в НХЛ, догнав списке лучших снайперов в истории лиги Стива Айзермана.
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 18:54 Биатлон Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:01 Биатлон Мысин Николай Золото Олимпиады – у танцоров из… Японии. Обзор событий недели Соревнования фигуристов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершились командным турниром, где россияне добыли еще три медали. Но не вместе, а по отдельности. 20.01.2020 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Видеообзоры матчей 24-го тура АПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 24-го тура чемпионата Англии. 23.01.2020 12:00 Футбол «Казань показала нам, как надо играть в хоккей». Москвичи уступили лидеру Востока Что говорили участники матча «Динамо» (Москва) – «Ак Барс». 21.01.2020 23:00 Хоккей Кузютина Елена Свечников отдавал пасы и победил. Малкин промолчал и проиграл Обзор игрового дня в НХЛ. 22.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу В среду стартует 5-й этап Кубка мира. Российская команда попробует реабилитироваться после неудачного выступления в Оберхофе на минувшей неделе. 14.01.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев