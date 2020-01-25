Уэйн Гретцки: Овечкин живет рядом с воротами и очень любит забивать Легендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки поделился мнением о российский нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

- Мы знали, кем он является с самого первого дня, когда он появился в лиге. Он всегда был и оставался трудолюбивым парнем, обожающим забивать голы. Все любят забивать голы. Но я помню двух-трех человек, которые делали это сильнее остальных: Бретт Халл, Майк Босси и Люк Робитайл. Внутри Алекса горит тот же огонь. Он живет рядом с воротами и просто очень любит забивать.

Вчера я говорил с детьми в школе и сказал: «Алекс настолько хорош, потому что у него есть то, что было у Бретта Халла и Майка Босси. Он не промахивается по воротам». Он сам себе создает шанс забивать постоянно. То, что он делает, на самом деле удивительно для игры, для «Кэпиталз» и его родной страны России. Это просто замечательно, - цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.

Напомним, что на счету Овечкина 692 заброшенные шайбы. По этому показателю российский нападающий занимает девятое место в НХЛ, догнав списке лучших снайперов в истории лиги Стива Айзермана.

В текущем сезоне капитан «Вашингтона» набрал 50 (34+16) очков в 49 матчах регулярного чемпионата.