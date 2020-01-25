Патрик Кейн: Все тогдашние разговоры, что это, мол, я сделал Панарина таким игроком, беспочвенны Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн поделился мнением о нападающем нью-йоркской команды Артемии Панарине.

- Панарину и в самом деле неважно, кто его партнеры. Он получает шайбу и умудряется создать пространство и для себя, и для партнеров. Все тогдашние разговоры, что это, мол, я сделал его таким игроком, беспочвенны. Он уже был отличным игроком, и мы просто хорошо сыгрались.

Если «Рейнджерс» найдут способ пробраться в плей-офф, я совершенно не удивлюсь, если Артемий получит титул MVP. Потому что сезон у него получается просто феноменальный, - передает слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Панарина 68 (26+42) очков в 47 встречах регулярного чемпионата НХЛ.