Игроки «Амура» не получают зарплату с сентября Команда занимает последнее место на Востоке.

Игроки и тренерский штаб «Амура» не получают зарплату с сентября, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, в конце ноября игрокам перечислили деньги за июль и август, после чего они получают только единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Зарплата была обещана на прошлой неделе, но деньги по-прежнему не выплачены.

Отметим, что «Амур» занимает последнее место в Восточной конференции. В 50 матчах команда набрала 44 очка и отстает на 11 очков от зоны плей-офф. В ближайшее время «тигры» проведут домашние матчи с «Салаватом Юлаевом» (28 и 29 января), а также с ЦСКА (31 января).

30 апреля завершаются сроки контрактов у 12 игроков.