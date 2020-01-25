Дубль Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить дома «Барыс» Казахстанский клуб потерпел второе поражение кряду.

Хоккеисты «Салавата Юлаева» добились домашней победы над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбами отметились Дмитрий Кугрышев (13-я минута), Теему Хартикайнен (19, 50), Александр Кадейкин (42) и Никита Сошников (57). Гости ответили результативными бросками Атте Охтамаа (33) и Романа Старченко (44).

Таким образом, уфимцы набирают 57 очков и занимают шестое место в Восточной конференции. «Барыс» остается на третьей строчке (67).

В следующем матче «Салават» отправится в гости к «Амуру», а клуб из Нур-Султана встретится в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».