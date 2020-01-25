«Спартак» дома «всухую» обыграл «Трактор» - Советский спорт
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25 января 2020 19:38ХоккейШарафудинов Виктор

«Спартак» дома «всухую» обыграл «Трактор»

Вратарь красно-белых Беспалов отразил 30 бросков.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Трактор» завершился со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

Шайбы забрасывали Анатолий Никонцев (38-я минута), Робин Ганзл (44-я), Патрик Херсли (50-я) и Александр Хохлачев (51-я).

Ворота «Спартака» защищал Никита Беспалов, отразив 30 бросков челябинцев.

«Спартак», выиграв четыре из пяти последних матчей, занимает пятое место в Западной конференции, набрав 66 очков в 52 встречах.

«Трактор», потерпевший третье поражение кряду, находится на предпоследнем 11-м месте на Востоке, имея 45 очков после 53 игр.

27 января «Спартак» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар». В этот же день «Трактор» примет «Ак Барс».

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