«Йокерит» одержал победу над «Куньлунем», уступая 0:3 по ходу встречи Игра состоялась в Хельсинки.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Куньлунь» завершился со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0).

По ходу встречи гости из Пекина вели 3:0. На 9-й минуте счет открыл Брэндон Ип, на 17-й Тревор Мерфи реализовал большинство, на 22-й отличился Виктор Бартли.

В составе «Йокерита» дубль сделал Ессе Йоэнсуу, реализовав большинство на 25-й минуте и сравняв счет на 55-й. Также отличился Мика Ниеми (на 44-й), а автором победной шайбы финского клуба стал Микко Лехтонен – на 59-й в большинстве.

«Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 51 матче.

«Куньлунь Ред Стар», прервав свою серию из трех побед, находится на седьмой позиции на Востоке, имея 57 очков после 54 матчей.

Завтра 26 января «Йокерит» примет «Нефтехимик». «Куньлунь Ред Стар» продолжит выездное турне матчем против «Спартака» 27 января.