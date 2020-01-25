«Северсталь» в Минске выиграла у «Динамо» Череповецкая команда на 8 очков отстает от зоны плей-офф.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – «Северсталь» завершился с результатом 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

Защитник белорусского клуба Владислав Еременко в формате 5 на 4 открыл счет на 18-й минуте, но далее шайбы забрасывали только гости. На 26-й минуте отличился Джеффри Кинрейд, на 36-й Владислав Провольнев (в большинстве), а на 52-й Александр Петунин.

Минское «Динамо» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Западной конференции, набрав лишь 34 очка в 51 игре.

«Северсталь» находится на 10-й позиции, набрав 48 очков в 52 встречах.

27 января череповецкая команда примет «Витязь». Минское «Динамо» 28 января сыграет в гостях против СКА.