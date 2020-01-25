«Локомотив» на выезде обыграл «Витязь», прервав серию из четырех поражений Ярославцы занимают шестое место в Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Локомотив» завершился со счетом 2:5 (0:2, 1:0, 1:3).

После первого периода гости вели 2:0 благодаря голам Стефана Да Коста (17-я минуты в формате 5 на 3) и Владимира Ткачева (19-я). «Витязь» отыгрался за счет точных бросков Павла Варфоломеева (на 32-й) и Алексея Бывальцева (41-я в большинстве), однако гол Артура Каюмова (43-я) принес победу «Локомотиву». На предпоследней и последней минутах основного времени Антон Ландер оформил дубль, забросив дважды в пустые ворота «Витязя».

«Локомотив», прервав серию из четырех поражений, находится на шестом месте в таблице Западной конференции с 58 очками после 51 игры.

Проигравший в третий раз подряд «Витязь» занимает восьмое место, имея после 51 встречи 56 очков.

27 января «Локомотив» сыграет в гостях с ХК «Сочи». В тот же день «Витязь» встретится на выезде с «Северсталью».