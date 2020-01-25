«Адмирал» по буллитам выиграл в Риге у «Динамо», прервав серию из четырех поражений Клуб из Владивостока отстает от зоны плей-офф лишь на три очка.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Адмирал» завершился со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1). Гости из Владивостока добились успеха в серии буллитов.

«Адмирал» долго выигрывал в основное время после гола Дениса Вихарева на 4-й минуте, однако на 54-й Марек Дялога восстановил равновесие в формате 6 на 5. В овертайме заброшенных шайб не было, а в послематчевой серии «Адмирал» оказался удачливее. Решающий бросок в активе словака Мартина Бакоша.

Рижское «Динамо» с шестью поражениями подряд находится на предпоследнем 11-м месте в Западной конференции, имея после 50 встреч 34 очка.

«Адмирал», прервав серию из четырех поражений, занимает девятое место на Востоке – 52 очка после 50 игр.

28 января рижское «Динамо» примет «Сибирь». 29 января «Адмирал» сыграет дома с ЦСКА.