Сборная Тихоокеанского дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ (видео) - Советский спорт
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26 января 2020 06:25ХоккейНечаев Юрий

Сборная Тихоокеанского дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ (видео)

Мероприятие проходит в Сент-Луисе.

Во втором полуфинале Матча звезд НХЛ сборная Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Центрального дивизиона со счетом 10:5 (4:4, 6:1).

У победителей четыре шайбы забросил Томаш Гертль. Леон Драйзайтль оформил хет-трик.

Ранее первым финалистом стала команда Атлантического дивизиона, обыгравшая команду Столичного дивизиона со счетом 9:5.

Добавим, что матчи проходят в формате три на три и длятся два периода по 10 минут.

Матч звезд НХЛ-2020
Полуфинал

Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион — 10:5 (4:4, 6:1).
Голы: Ткачук, 3, 13. Драйзайтль, 3, 11, 14. Гертль, 5, 15, 18, 19. Хьюз, 10 — Шайфли, 6. Перрон, 8. Кейн, 8, 12. Сегин, 10.

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