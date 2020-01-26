«Йокерит» одержал третью победу кряду в матче с «Нефтехимиком» Встреча прошла в Хельсинки.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Нефтехимик» завершился в пользу финского клуба – 3:2.

В составе победителей по шайбе забросили Алекси Халме, Петри Контиола и Никлас Йенсен. У гостей отличились Мэтт Уайт и Якоб Берглунд.

После этой встречи «Йокерит» занимает третье место в таблице «Запада», набрав 71 очко. У «Нефтехимика» – 50 очков и десятая позиция на «Востоке».

28 января нижнекамцы сыграют на выезде с «Авангардом». Финны 30 января сыграют в гостях с «Металлургом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» – «Нефтехимик» – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Уайт (Митчелл, Порядин); 01:13 – 0:1. Халме (Лехтонен, Лильстрем); 05:00 – 1:1. Контиола (Хаапала); 12:28 – 2:1. Берглунд; 15:40 – 2:2. Йенсен (Хаапала, Контиола); 25:43 – 3:2