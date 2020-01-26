«Авангард» разгромил «Металлург», одержав седьмую победу кряду Хоккеисты «Авангарда» со счетом 6:1 обыграли «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Артем Манукян (3-я минута), Сергей Шумаков (8), Семен Кошелев (29), Андрей Стась (34), Свен Андригетто (36) и Тейлор Бек (47) У магнитогорской команды точным броском отличился Егор Яковлев (30).

После этой игры «Авангард» набрал 74 очка в 52 встречах сезона и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Металлург» с 55 очками занимает на «Востоке» восьмое место.

В следующем матче «Авангард» на своем льду сыграет против «Нефтехимика», а «Металлург» дома встретится с «Йокеритом».