СКА на своем льду переиграл «Торпедо» Хоккеисты СКА обыграли «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе клуба из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (9-я минута), Андрей Кузьменко (26), Наиль Якупов (39) и Игорь Ожиганов (40), у нижегородской команды точными бросками отличились Антон Шенфельд (40), Андрей Белевич (54) и Денис Баранцев (60).

После этой игры СКА набрал 73 очка в 52 встречах регулярного чемпионата и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» с 56 очками занимает на «Западе» седьмое место.

В следующем матче СКА дома сыграет против минского «Динамо», а «Торпедо» на выезде встретится с «Динамо» (Москва).