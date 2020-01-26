ЦСКА оформил пятую победу, обыграв в Москве «Сибирь» Команда Игоря Никитина – действующий обладатель Кубка Гагарина.

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Сибирь» завершился в пользу армейцев со счетом 3:0.

В составе красно-синих по шайбе забросили Антон Слепышев, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов.

После этой встречи ЦСКА по-прежнему является лидером «Запада». В активе команды 80 очков. «Сибирь» занимает пятую позицию на «Востоке», набрав 59 очков.

28 января новосибирцы сыграют в гостях с рижским «Динамо». Москвичи днем позже сыграют на выезде с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Сибирь» – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Слепышев (Капризов), 19:38 – 1:0; Григоренко (Вей), 47:44 – 2:0; Капризов (Слепышев, Кемпе), 48:52 – 3:0