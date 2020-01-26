«Йокерит» и «Авангард» стали участниками плей-офф КХЛ

В воскресенье, 26 января «Йокерит» обыграл на своем льду «Нефтехимик» (3:2), а хоккеисты «Авангарда» победили «Металлург» (6:1).
Таким образом, «Йокерит» вышел на 3-е место в таблице «Запада». От хоккейного клуба «Сочи», который занимает 9-е место, команду отделяют 23 очка. Даже если «Сочи» выиграет все 11 оставшихся матчей, финский клуб не опустится ниже 8-й строчки.
Такая же ситуация сложилась вокруг «Авангарда», который идет вторым на «Востоке», и опережает на 17 очков «Куньлунь». У пекинского клуба в запасе 8 матчей, где он может набрать максимум 16 очков.
Добавим, что в прошлом сезоне команда Боба Хартли вышла в финал, где уступила московскому ЦСКА.
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