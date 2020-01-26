Игорь Никитин: «Сибирь» защищалась хорошо - Советский спорт
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26 января 2020 21:42ХоккейГичунцев Артур

Игорь Никитин: «Сибирь» защищалась хорошо

Встреча прошла на домашней арене красно-синих.

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после победы над «Сибирью» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первом периоде удаления нас разбудили. Парни молодцы, оборонялись, а в конце забили хороший гол. «Сибирь» защищалась хорошо, непросто было взломать оборону. Время второго периода на это ушло. А в третьем появились «дырки», ребята смогли их использовать. Вратарь подчистил те моменты, которые «Сибирь» создавала. Тяжелая игра, готовимся к следующей», – цитирует Никитина официальный сайт клуба.

После этой встречи ЦСКА по-прежнему является лидером «Запада». В активе команды 80 очков. «Сибирь» занимает пятую позицию на «Востоке», набрав 59 очков.

28 января новосибирцы сыграют в гостях с рижским «Динамо». Москвичи днем позже сыграют на выезде с «Адмиралом».

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