Источник: Завтра Совет директоров КХЛ рассмотрит кандидатуру Морозова на пост президента лиги Совет директоров КХЛ во вторник рассмотрит кандидатуру управляющего директора МХЛ Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги.

- Я знаю, что его кандидатура рассматривается, но будет решать совет директоров. Его заседание будет во вторник, - цитирует ТАСС источник знакомый с ситуацией.

Напомним, что 21 января президент КХЛ Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером РФ. Позже пресс-служба лиги сообщила, что совет директоров проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса избрания и досрочного прекращения полномочий президента лиги.