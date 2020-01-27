Дубли Воронкова и Галимова принесли «Ак Барсу» победу над «Трактором» Челябинский клуб потерпел пятое поражение кряду.

Хоккеисты «Ак Барса» одержали гостевую победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:0.

В составе казанцев дублями отметились нападающие Эмиль Галимов (2-я и 27-я минуты) и Дмитрий Воронков (24, 46). Хозяева ответили шайбами Кристиана Томаса (52) и Игоря Исаева (55).

Таким образом, «Ак Барс» набирает 76 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Трактор» идет на 11-й строчке (45).

Следующим соперником казанцев станет подмосковный «Витязь», а челябинцы встретятся с «Куньлунем»