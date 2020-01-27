Владимир Плющев: Наглый и осмысленный фол Ержабека против судьи Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о дисквалификации защитника «Витязя» Якуба Ержабека.

- Наглый фол, совершенно уверенный и осмысленный против судьи. Это однозначно. Ни ситуация, ни что-либо еще не позволяли ему так сделать. Судья находился к нему спиной, он подъехал и засадил ему в спину. Совершенно непонятно, для чего это было сделано, - приводит слова Плющева Sport24.ru.

Напомним, что спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Витязя» на пять матчей.