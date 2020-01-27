Леонид Вайсфельд: Дисквалификация Ержабека заслуженная, это сто процентов Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд - о дисквалификации защитника «Витязя» Якуба Ержабека.

- Я считаю, что дисквалификация заслуженная, это сто процентов. У Якуба были все возможности избежать этого столкновения. Никакой игровой ситуацией его действие не было продиктовано, он ехал на смену. По моему мнению, спортивно-дисциплинарный комитет принял правильное решение, - приводит слова Вайсфельда Sport24.ru.

Напомним, что спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Витязя» на пять матчей.