«Спартак» выиграл третий матч кряду, обыграв «Куньлунь» Встреча прошла в Москве.

Хоккеисты «Спартака» нанесли поражение игрокам «Куньлуня» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 6:4.

В составе победителей лучшим оказался Каспарс Даугавиньш. Он оформил хет-трик. Еще по шайбе забросили Федор Малыхин, Артем Федоров, Андрей Кутейкин и Александр Хохлачев.

После этой встречи «Спартак» занимает 5-е место на «Западе». В его активе 66 очков. «Куньлунь» расположился на 7-й строчке в таблице «Востока», набрав 57 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Куньлунь» – 7:4 (1:2, 1:1, 4:1)

Голы: Мерфи (Фу), 01:21 – 0:1; Локхарт (Челиос), 07:50 – 0:2; Даугавиньш (Зубов, Федоров), 07:50 – 1:2; Локхарт (Фу, Вон), 26:07 – 1:3; Даугавиньш (Рылов, Зубов, бол), 34:57 – 2:3; Малыхин (Федоров, мен), 41:31 – 3:3; Вон (Крэкнелл, Смит, бол), 43:08 – 3:4; Кутейкин (Мусин, Никонцев), 48:36 – 4:4; Федоров (Ганзл, бол), 55:04 – 5:4; Хохлачев, 57:54 – 6:4