Знарок – о победе над «Куньлунем»: Болельщикам такая игра нравится, но она отнимает много нервов Красно-белые одолели соперника, уступая по ходу встречи со счетом 1:3.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после победы над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 7:4.

«Думаю, что в плане физики не вышли на оптимальный уровень. Нам играть еще две очень сложные игры, в паузе будем готовиться к плей-офф. Я в таблицу нечасто заглядываю, у нас каждая игра – финальная, так настраиваемся.

Не очень хороший первый период. Но потом ребята – молодцы, третий период на самом деле хорошо отыграли. Болельщикам такая игра нравится, но она отнимает много нервов у тренерского состава», – цитирует Знарка ТАСС.

После этой встречи «Спартак» занимает 4-е место на «Западе». В его активе 67 очков. «Куньлунь» расположился на 7-й строчке в таблице «Востока», набрав 57 очков.