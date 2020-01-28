Знарок – о победе над «Куньлунем»: Болельщикам такая игра нравится, но она отнимает много нервов

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после победы над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ – 7:4.
«Думаю, что в плане физики не вышли на оптимальный уровень. Нам играть еще две очень сложные игры, в паузе будем готовиться к плей-офф. Я в таблицу нечасто заглядываю, у нас каждая игра – финальная, так настраиваемся.
Не очень хороший первый период. Но потом ребята – молодцы, третий период на самом деле хорошо отыграли. Болельщикам такая игра нравится, но она отнимает много нервов у тренерского состава», – цитирует Знарка ТАСС.
После этой встречи «Спартак» занимает 4-е место на «Западе». В его активе 67 очков. «Куньлунь» расположился на 7-й строчке в таблице «Востока», набрав 57 очков.
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