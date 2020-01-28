Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Тампу» «Даллас» одержал вторую победу в последних пяти встречах.

«Даллас Старз» добился домашней победы над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2

В составе хозяев дублем отметился Джейми Бенн (50-я и 63-я минуты). Еще одна шайба на счету россиянина Дениса Гурьянова, набравшего 18 (12+6) очков в 44 матчах этого сезона.

Гости ответили результативными бросками Стивена Стэмкоса (34, 59). Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров дважды ассистировал своему партнеру. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска из 35.

«Даллас» набирает 60 очков и занимает третье место в Западной конференции, «Тампа» идет четвертой на Востоке (63).

Следующим соперником «Лайтнинг» станет «Лос-Анджелес Кингз», а «Даллас» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».