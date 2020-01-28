Каспарс Даугавиньш: Как получится с ареной в плей-офф – это не наша головная боль

Форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (7:4) высказался о своем хет-трике и перспективах команды остаться в первой четверке Западной конференции.
«Знал, конечно, что это мой первый хет-трик в КХЛ, – приводит «Р-Спорт» слова 31-летнего латвийца. – Только в сборной Латвии забивал до этого три гола.
Мы хотим еще выше четвертого места подняться, а как там с ареной получится все в таком случае – это уже не наша головная боль».
Напомним, команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, начинают серии первого раунда плей-офф дома. При этом «Спартак» и лидер Запада ЦСКА играют на одной арене.
Благодаря победе над «Куньлунь Ред Стар» «Спартак» опередил на одно очко «Динамо», у которого остается игра в запасе, и поднялся на четвертое место. В следующем матче 1 февраля команды сыграют друг с другом на «ЦСКА Арене».
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