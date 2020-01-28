Стал известен состав сборной России на третий этап Евротура Турнир пройдет в Стокгольме с 6 по 9 февраля.

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов определился с составом команды на третий этап еврохоккейтура, который состоится в Швеции.

Отметим, что в заявку вошли семь игроков, завоевавших серебряные медали на прошедшем молодежном чемпионате мира. Это защитники Данила Галенюк и Александр Романов, а также нападающие Дмитрий Воронков, Иван Морозов, Василий Подколзин, Кирилл Марченко и Григорий Денисенко.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Георгий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо»).

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все – ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все – «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»).

Напомним, что третий этап Евротура пройдет с 6 по 9 февраля. В первом матче Россия сыграет против Финляндии (6 февраля). Матч состоится в Хельсинки в 19.30 по московскому времени. Остальные два матча команда Кудашова пройдут в Стокгольме – 8 февраля сборная сразится со Швецией (18.15), а спустя день в 14.15 завершит турнир игрой с чехами.

В общей таблице после двух этапов Россия занимает последнего место, набрав семь очков. Лидирует Чехия (11).