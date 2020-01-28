Игрокам «Амура» начали выплачивать долги Команда занимает последнее место в Восточной конференции.

«Амур» приступил к выплатам задолженностей по заработной плате перед игроками и персоналом, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что игроки команды не получают зарплату с сентября. А в декабре президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подтвердил, что у клуба «периодически возникают проблемы с задолженностями на срок около двух месяцев».

Отметим, что «Амур», проигравший девять матчей подряд, занимает последнее место в Восточной конференции. В 50 матчах команда набрала 44 очка и отстает на 11 очков от зоны плей-офф. До паузы в чемпионате на «Шведские хоккейные игры» «тигры» сыграют дома с «Салаватом Юлаевом» (28 и 29 января) и ЦСКА (31 января), а также в гостях с «Адмиралом» (3 февраля).