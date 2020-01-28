Илья Ковальчук: Не сказал бы, что у «Вашингтона» было преимущество «Монреаль» проиграл дома лидеру сезона в НХЛ.

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:4).

«Я бы не сказал, что у них было преимущество над нами, – приводит слова 36-летнего Ковальчука официальный сайт лиги. – Второй период нам не очень удался, но в первом и третьем мы играли действительно хорошо. Впрочем, этого недостаточно».

Напомним, «Канадиенс» проиграли второй период со счетом 0:2, тогда как первый и третий завершились вничью – 1:1. Ковальчук провел на льду 21 минуту 17 секунд, нанес три броска по воротам и завершил игру с показателем полезности «–1».

В следующем матче 30 января «Монреаль» сыграет в гостях с «Баффало».